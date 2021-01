Accadde oggi: nel 1506 nasce il corpo della guardie svizzere. Perché il Papa scelse soldati elvetici? [FOTO]

Il 22 gennaio 1506 entrano per la prima volta in servizio le guardie svizzere pontificie. Il corpo fu istituito per difendere papa Giulio II, eletto nel 1503, che volle assoldare un corpo di guardie scelte per proteggersi sia dagli avversari, sia dai delitti di natura politica che a Roma, in quel periodo, erano all’ordine del giorno. Perché proprio svizzeri? Il merito fu di un altro pontefice, ovvero papa Sisto IV, che qualche hanno prima aveva lodato una compagnia di soldati svizzeri in maniera così convincente da far decidere a Giulio II di seguire indirettamente i consigli del suo predecessore.

A concretizzare il tutto fu il canonico svizzero Pietro di Hertenstein, che il 9 settembre 1506 nel cantone di Zurigo arruolò i primi 150 soldati e li condusse a Roma. Già nel 1512 il valore delle guardie svizzere venne suggellato da una loro grande azione di difesa nei confronti dello Stato pontificio contro il re di Francia, tanto da ottenere dal Papa l’appellativo di “difensori della libertà della Chiesa”.

Ma le guardie svizzere non erano solo soldati in azione: in tempo di pace svolgevano mansioni onorifiche, come la guardia al portone di bronzo del Vaticano, la custodia dei palazzi, la scorta al Papa, la guardia d’onore ai funerali, ovvero quello che accade oggi. Il loro tipico costume a righe oro, blu e rosso sarebbe stato disegnato, secondo la tradizione da Raffaello e a da Michelangelo, ma probabilmente si tratta di una leggenda metropolitana. Raffaello, infatti, pare abbia solo ispirato la manica rigonfia e Michelangelo non ha mai avuto a che fare con le divise della guardie svizzere.

Quella del corpo di guardia pontificio è una tradizione che ha attraversato i secoli restando pressoché immutata: ancora oggi il reclutamento avviene tra i nati nei cantoni svizzeri, purché siano di religione cattolica.