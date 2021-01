Acqua alta, Mose in azione a Venezia: marea di 104cm ma la città resta all’asciutto

Il Mose ha protetto anche oggi Venezia dall’acqua alta. Secondo i dati dal Centro maree del Comune, in mare è stata toccata una punta di 104 centimetri, che in laguna si è invece fermata a 67cm. Le 78 paratoie del Mose, entrate tutte in funzione alle bocche di porto, hanno lasciato Venezia all’asciutto.

Toccata la massima di marea, le barriere sono rimaste alzate alle bocche di porto del Lido e di Chioggia, mentre sono state abbassate quelle di Malamocco, per permettere il passaggio delle navi dal porto, il canale dei Petroli.