Acqua alta a Venezia, attesa marea di 115cm: in funzione le paratoie del Mose

Attesa l’acqua alta a Venezia. Il Centro maree del Comune di Venezia segnala che la punta di marea in Adriatico e’ stimata intorno ai 115 centimetri sul medio mare tra la mezzanotte e mezza e l’una. Per questo, intorno alle 22.30, sono iniziate le operazioni per l’innalzamento delle paratoie del sistema Mose.

Domani, inoltre, e’ prevista un’ulteriore acqua alta a 100 centimetri intorno a mezzogiorno. Da stabilire, nel corso della notte, la modularita’ dell’utilizzo delle 78 barriere mobili sulle tre bocche di porto. Si potrebbe optare per un utilizzo, ad apertura e chiusura, gia’ sperimentato per evitare il totale isolamento della laguna permettendo con oscillazioni ponderate il riciclo dell’acqua in laguna ed il transito commerciale delle navi da e verso porto Marghera.