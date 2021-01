Addio a Tanya Roberts: morta l’ex Bond girl

Stavolta è ufficiale: Tanya Roberts, l’attrice americana ex Bond girl e Charlie’s Angel, si è spenta all’età di 65 anni.

La conferma è arrivata dal compagno Lance O’Brien, informato dall’ospedale di Los Angeles in cui era ricoverata, dopo che in precedenza il portavoce di Tanya aveva prima dato notizia del suo decesso per poi smentirlo.

Roberts è stata ricoverata lo scorso 24 dicembre, dopo un malore nei pressi della sua abitazione in California.

Lunga la carriera di Tanya Roberts in cinema e televisione: i suoi ruoli più noti sono Julie Rogers nella quinta serie di “Charlie’s Angels” e la Bond girl Stacey Sutton in “007 – Bersaglio mobile”, con Roger Moore.