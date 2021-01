Addobbare terrazze e verande: Chiara Ferragni lancia la nuova moda ‘riciclando’ le luci dell’albero di Natale

Chi lo ha detto che una volta terminate le festività natalizie gli addobbi devono essere rinchiusi in scatoloni impolverati da conservare per quasi un anno in cantina? Chiara Ferragni ha mostrato come fare per ‘riciclare’ le luci dell’albero di Natale: un’idea originale e innovativa, alla quale in pochi hanno pensato. La famosa influencer ed imprenditrice italiana ha postato su Instagram la foto della sua terrazza, nella quale spicca un gazebo tutto illuminato dalle luci che fino a pochi giorni fa hanno addobbato l’interno dell’appartamento dei Ferragnez. Luci speciali, che è possibile ‘comandare’ tramite app, dalle varie lunghezze e dalle differenti opzioni (ci sono anche quelle con la musica!). Una volta installata l’app sullo smartphone è possibile controllare la totale regolazione delle luci multicolori e color bianco caldo, accenderle, attivare il timer e creare effetti spettacolari. Le lenti da 5 mm dei LED hanno una testa piatta e uno strato opaco che intensifica luce e luminosità. E’ possibile anche scaricare spettacolari effetti gratuiti dalla Galleria Online. Più dispositivi Twinkly possono essere sincronizzati in gruppi tramite l’app, senza alcun collegamento fisico, in modo tale da creare meravigliose decorazioni per feste o, come nel caso di Chiara Ferragni, per abbellire una zona della casa. Il dispositivo funziona con Google Assistant, Amazon Alexa e Razer Chroma. Ma non finisce qui, è disponibile su Amazon anche la chiavetta USB musicale, che permette a tutti i propotti Twinkly, dalle stringhe di luci agli alberi di Natale, di creare effetti unici sincronizzati con la musica. Una nuova moda che stuzzica tantissime persone che hanno voglia di rivoluzionare un po’ casa: la pandemia di coronavirus ha spinto in tanti a fare dei cambiamenti nelle proprie abitazioni.

Twinkly è la rivoluzionaria stringa di luci LED che porta la tecnologia più avanzata alle decorazioni natalizie per interni ed esterni, certificata IP44. Twinkly Special Edition è progettata per unire la vibrante varietà dei colori RGB con il calore della classica e tradizionale luce bianca calda con una nuovissima sorgente luminosa RGB+W a quattro canali. Combina 400 LED RGB + Bianco luminosi e colorati, un controller Wi-Fi/Bluetooth e un’applicazione per smartphone. Funziona con Google Assistant e Amazon Alexa. I dispositivi Twinkly possono essere sincronizzati insieme fino a 4.000 LED o 10 dispositivi. Funziona con Razer Chroma per una configurazione di gioco coinvolgente.