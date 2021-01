Aereo precipitato in Indonesia: recuperati i dati del registratore di volo

Gli inquirenti hanno recuperato i dati del registratore di volo dell’aereo precipitato sabato scorso, con 62 persone a bordo, al largo della capitale Giacarta.

“E’ in buone condizione e stiamo esaminando i dati“, ha annunciato il capo del comitato nazionale per la Sicurezza dei trasporti, Soerjanto Tjahjono.

Il registratore di volo contiene i parametri di volo relativi alle ultime 25 ore di funzionamento del Boeing 737-500: potrebbe fornire spiegazioni sull’improvvisa perdita di quota dell’aereo – 3mila metri in un minuto – prima di precipitare in mare dopo il decollo da Giacarta.