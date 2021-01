Alex Apolinario non ce l’ha fatta: morto il calciatore colpito da infarto in campo pochi giorni fa

Alex Apolinario non ce l’ha fatta: è morto a 24 anni il calciatore portoghese che pochi giorni fa era svenuto a centrocampo durante la partita di terza divisione del Portogallo tra FC Alverca e Uniao de Almeirim, a causa di un infarto. Il giovane è stato soccorso immediatamente e grazie all’uso del defibrillatore sembrava che non fossero gravi nonostante una volta arrivato in ospedale gli fosse stato diagnosticato un arresto cardiorespiratorio. Oggi la terribile notizia: Alex è morto: a comunicarlo è stato il club con una nota ufficiale.

Il comunicato del club

“Con profondo rammarico comunichiamo, secondo le informazioni fornite dal personale medico dell’ospedale di Vila Franca de Xira, la morte cerebrale del nostro atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, questa mattina. FC Alverca Futebol SAD fornirà tutto il supporto necessario alla sua famiglia. In questo momento di lutto tutte le attività dell’FC Alverca vengono annullate”, questa la nota dell’Alverca sul proprio sito.