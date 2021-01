Splendide notizie dall’Ospedale di Padova, dove è ricoverato Alex Zanardi a seguito del terribile incidente dello scorso 19 giugno. Il campione paralimpico è tornato a parlare: Zanardi è riuscito a scambiare qualche parola con la famiglia, che non lo ha mai abbandonato, stando al suo fianco ogni giorno. “E’ stata una grande emozione quando ha cominciato a parlare, nessuno ci credeva. Alex è riuscito a comunicare con la sua famiglia. Tenendogli la mano giorno per giorno sono rimasta sorpresa dalla sua capacità di recupero“, ha dichiarato la dottoressa Federica Alemanno, che cura Zanardi, riuscito a comunicare con moglie e figlio.Una notizia davvero speciale che regala un sorriso a tutti i fan di Zanardi, fonte di ispirazione ed esempio per moltissimi giovani, ma anche per tanti adulti.

Il mese scorso i primi segnali di ripresa

Lo scorso 21 dicembre Zanardi dava i primi segnali di ripresa, interfacciandosi con l’ambiente circostante. Zanardi aveva infatit iniziato ad alzare il pollice per dire ok e stringere la mano quando gli veniva chiesto di farlo. Aveva inoltre iniziato a riconoscere la moglie, indicandola con la testa.