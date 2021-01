Allarme per salsa di pomodoro richiamata dal Ministero della Sanità: contiene pezzi di vetro, pericolo per la salute

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per salsa di pomodoro pericolosa per la salute dei consumatori. Si tratta nello specifico di “Sugo alle verdure biologico” a marchio Carrefour Bio, lotto di produzione n° 26-10-22 venduto in bottiglie di vetro da 350 grammi. Il motivo del richiamo è indicato in “Possibile presenza di frammenti di vetro” nella salsa, fattore che la rende molto pericolosa per chi dovesse ingerirla. Nel modulo di richiamo, tra le avvertenze, si legge: “I clienti che avessero acquistato vasetti appartenenti al lotto (che è indicato sul tappo) sono pregati di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita di acquisto“, dove in genere, in questi casi, si procede alla sostituzione o al rimborso.