Una nuova allerta meteo per la Sardegna, in particolare per le zone Logudoro nel sassarese, Tirso e Pischinappiu (oristanese), Montevecchio (Sulcis), è stata emessa dal centro funzionale decentrato della protezione civile regionale. L’allerta sarà in vigore dalle 18 alla mezzanotte di domani, 22 gennaio. La protezione civile invita la popolazione a prestare la massima attenzione, evitare gli spostamenti e non sostare o camminare lungo strade costiere.