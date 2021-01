Allerta Meteo Emilia Romagna: domani codice arancione per le piene dei fiumi

Mentre per la giornata di oggi resta il bollino ‘rosso’ sulla pianura reggiana per le piene dei fiumi e il rischio frane, dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domenica, 24 gennaio, l’allerta meteo diventa meno intensa: arancione su pianura reggiana e bolognese sempre per criticita’ idraulica, e diventa gialla nel Piacentino, Parmense, Modenese e sull’Appennino romagnolo anche per criticita’ idrogeologica.

Per domani il bollettino dell’Agenzia regionale di protezione civile non prevede fenomeni meteorologici significativi ma segnala possibili deboli precipitazioni sulla fascia costiera e sul settore appenninico centro-orientale. Attesa neve sopra quota mille metri. Nelle zone montane interessate da parziale fusione della neve presente sul suolo sono possibili fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili.