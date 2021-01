Allerta Meteo Emilia Romagna: codice giallo per criticità idrogeologica e neve su montagne e colline

Allerta gialla per neve, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, sulle colline e sulle montagne della Romagna e del Bolognese e sulle colline del Parmense, del Reggiano e del Modenese. A lanciarla sono l’Arpae e la Protezione civile regionale. Allerta dello stesso colore, per criticita’ idrogeologica, invece, sulle montagne del Piacentino, Parmense, Reggiano e Modenese e sulle colline parmensi e piacentine.

“Nella notte di domenica – viene evidenziato – l’impulso perturbato portera’ fenomeni nevosi sui rilievi centro-orientali e nel corso della giornata si assistera’ a una progressiva estensione alle aree collinari fino a quote di 300-400 metri; non si esclude la possibilita’ di un temporaneo sconfinamento delle precipitazioni a quote inferiori“. Inoltre, viene spiegato ancora nell’allerta, “sono possibili localizzati fenomeni franosi nelle aree collinari e montane interessate da parziale fusione della neve presente sul suolo”.