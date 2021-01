Possibili deboli nevicate sui rilievi che in Romagna potranno assumere carattere nevoso fino a quote collinari, con piogge sulla pianura. E’ quanto prevede la nuova allerta meteo per la giornata di domani, sabato 9 dicembre, in Emilia Romagna. Codice giallo, come nei giorni scorsi, per criticita’ idrogeologica sull’Appennino centro-occidentale e sulla bassa collina piacentina e parmense: rimane infatti la possibilita’ di localizzati fenomeni franosi a causa della parziale fusione della neve presente sul suolo.