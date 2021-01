Allerta Meteo Emilia Romagna: codice giallo per criticità idrogeologica, rischio frane nel Parmense

Tempo in miglioramento sull’Emilia Romagna per la giornata di domani, con allerta gialla per criticita’ idrogeologica valida fino alla mezzanotte: previste residue e deboli precipitazioni al mattino sui rilievi con quota neve variabile da i 300 metri dell’appennino occidentale ai 500-600 dell’appennino centrale. Possibile anche qualche debole episodio di pioggia mista a neve nelle prime ore del mattino sulla pianura piacentino-parmense, mentre dalle ore pomeridiane e’ previsto l’esaurimento dei fenomeni con schiarite.

Le temperature stazionarie e i venti deboli, in rinforzo nella notte sulle zone di crinale. Sul fronte delle conseguenze del maltempo dei giorni scorsi, sono stati segnalati alcuni eventi franosi sull’appennino parmense.