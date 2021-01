Maltempo in arrivo in Emilia-Romagna e l’ufficio regionale di protezione civile dirama una allerta arancione per tutta la giornata di venerdi’ 22 gennaio per le piene di fiumi e corsi minori, il rischio frane, vento e temporali, con particolare riferimento ai rilievi appenninici. Secondo il bollettino sono attese piogge deboli in pianura, moderate sulle aree montane con possibili temporali sui crinali. I fenomeni si attenueranno solo dalla tarda serata di domani e saranno accompagnati da venti forti da sud-ovest. Burrasca forte attesa sul crinale. Le piogge e lo scioglimento di neve al suolo potrebbero causare frane sui versanti e innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua minori.