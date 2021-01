Allerta Meteo, FOCUS sull’ondata di maltempo: forte vento di scirocco, piogge torrenziali e tanta neve [MAPPE]

L’Italia è nuovamente in allerta meteo per l’arrivo di una perturbazione atlantica che ha già iniziato a colpire la Liguria con le prime piogge prefrontali e una tromba d’aria a Chiavari. Ma il maltempo più violento si abbatterà sul Paese nel pomeriggio-sera di Venerdì 22 Gennaio, quando avremo violenti temporali e piogge torrenziali su tutto il Nord e nelle Regioni tirreniche, con abbondanti nevicate al Nord/Ovest, fin in pianura e persino nei pressi delle coste sulla Riviera di Ponente in Liguria. Intanto stanotte, alle 23:20, fa ancora freddo in pianura Padana con +2°C a Bologna, Novara, Cesena, Imola, Faenza, Pavia, Asti, Alessandria e Rimini, +3°C a Milano, Torino, Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona, Lodi, Modena, Parma, Ravenna, Ferrara, Reggio Emilia, Piacenza, Vercelli e Cuneo, mentre lo scirocco sta facendo impennare le temperature su valori eccezionalmente miti a pochi chilometri di distanza, sempre al Nord o al Centro con +10°C a Genova, +11°C a Trieste e Imperia, +12°C a Perugia, +13°C a Roma, Firenze, Pisa, La Spezia, Latina, Chieti e Macerata, +14°C a Chiavari, Rapallo, Moneglia, Grosseto, Civitavecchia e Jesi, +15°C a Piombino e Terracina, +16°C a Pescara.

Come possiamo osservare nelle mappe nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, il forte vento meridionale caratterizzerà la giornata di Venerdì e le temperature saranno particolarmente miti in tutto il Paese, eccezion fatta per il Nord/ovest dove avremo neve fin in pianura. Ma attenzione alle piogge torrenziali, con oltre 100mm di pioggia dalla Liguria alla Campania su tutta la dorsale tirrenica centro-settentrionale, ma anche su Alpi e Prealpi orientali dove la neve cadrà copiosa oltre i 1.300/1.400 metri di altitudine. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: