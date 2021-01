Allerta Meteo, forte ondata di maltempo stasera al Centro/Sud: tanta neve a bassa quota, i DETTAGLI

Come annunciato, è già iniziato un nuovo peggioramento in particolare in queste ore mattutine sulle regioni centrali. Nubi e piogge interessano diffusamente il Lazio, ma anche nevicate sparse fino a bassa quota, occasionalmente i fiocchi potranno spingersi anche quasi al piano, seppure in forma bagnata o misti a pioggia. Nel Lazio sta già nevicando a Frosinone, Rieti e alle porte di Roma, soprattutto sulle colline dei Castelli ROmani. Fenomeni anche sulla Romagna, vocalmente tra le Marche, in queste ore verso l’Appennino abruzzese e fenomeni si stanno spingendo sulla Campania nord occidentale su ovest Molise. Naturalmente le nevicate associate, irregolari, saranno possibili un po’ ovunque alle medesime quote, ossia intorno ai 300/400 metri, occasionalmente comparse più basse. Per le prossime ore pomeridiane e serali, il minimo depressionario è previsto approfondirsi sul medio-basso Tirreno e su queste aree ci saranno anche i fenomeni più importanti.

Piogge e nevicate fino a bassa quota sulla Campania, sulla Lucania, sulla Calabria, soprattutto centro-settentrionale, nevicate a quote più alte sulla Calabria meridionale e sul Nord della Sicilia. Da evidenziare anche instabilità diffusa con piogge e nevicate fino a bassa quota sulle regioni del medio Adriatico, qui per impulsi provenienti da Nord e che insisteranno fino a sera o anche notte inoltrata. Da evidenziare addensamenti ricorrenti e locali nevicate fino in valle, sui settori alpini, soprattutto settentrionali e di confine mentre, sul resto del paese, in particolare sulle regioni settentrionali e su quelle del medio-alto Tirreno, non sono attese precipitazioni con tempo sostanzialmente asciutto. I fenomeni più intensi sono attesi nelle ore pomeridiane e serali sul basso Tirreno, proprio fra Calabria e Sicilia, con nevicate, soprattutto sulla Sila, anche abbondanti, fino a 10/15/20 cm entro domattina oltre i 5/600 m. Accumuli medi sui rilievi centro-meridionali, da qualche centimetro fino a 5/10 cm tra Abruzzo, aree interne laziali, Molise, aree interne campane e Lucania, qui fino a 15 cm sulle aree meridionali, area Pollino. Imbiancate o qualche centimetro anche sui rilievi tra Umbria e Marche, localmente sui settori meridionali romagnoli. Le temperature sono in lieve aumento, di più sulle aree occidentali, tuttavia ancora fredde, specie a Est.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: