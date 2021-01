Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: ancora tanta pioggia e neve nelle prossime 12 ore

La Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia rende noto che il ramo freddo di un sistema frontale, nelle prossime 12 ore, determinerà ulteriori precipitazioni di pioggia e di neve – oltre a quelle abbondanti avvenute la notte scorsa soprattutto in Carnia, sulle Alpi Giulie, sulle Prealpi – in genere abbondanti specie a est. Il vento sarà moderato o sostenuto da sud-ovest.

Per quanto riguarda la viabilità, rimangono chiuse al traffico la strada regionale “del lumiei” nel comune di Ampezzo, “della Val Raccolana” nei comuni di Chiusaforte e Tarvisio, e tratti delle regionali a Rauscedo e Cordenons – Murlis.

La Protezione civile segnala uno smottamento ad Attimis sulla strada verso borgo Pecol e uno a Tarcento lungo la strada verso Uccea loc. Molinis.

Il sindaco di Chiusaforte, viste le consistenti nevicate in quota a scopo precauzionale per il rischio valanga dal Monte Poviz, ha disposto l’evacuazione di 5 persone nella frazione di Sella Nevea.

Sono operativi per monitoraggio e delimitazione aree a rischio i volontari di Protezione civile dei comuni di Chiusaforte, Attimis, Majano e Tarcento.

