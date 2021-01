Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: codice arancione per rischio valanghe

Permane l’allerta arancione per rischio valanghe in tutta la zona montana del Friuli Venezia Giulia, a causa di possibile coinvolgimento di tratti di viabilita’ e infrastrutture. Lo rende noto l’allerta della Protezione civile Fvg precisando che sono state riaperte al traffico Le strade del Lumiei, Della Val Raccolana (da Chiusaforte a Sella Nevea), mentre e’ ancora chiusa la strada da Sella Nevea a Cave del Predil e, per neve o per pericolo valanghe sono inaccessibili al traffico il Passo Pramollo, la strada della Forcella Lavardet e Valle San Canciano, della Val Raccolana da Sella Nevea a Cave del Predil, della Val Pontaiba e della Val d’Incaroio. Oggi stanno operando 328 volontari di tutta la regione per interventi di sgombero neve nei comuni di montagna.