Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: criticità gialla per rischio valanghe

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo di colore ‘giallo’, valida fino a venerdi’, per pericolo valanghe ‘marcato’ su Alpi e Prealpi. Oggi – ricorda la Protezione civile – e’ prevista nuvolosita’ variabile per il passaggio di nubi ad alta quota da nord-ovest. Fara’ freddo con temperature piuttosto basse di notte e al mattino. Domani possibili deboli nevicate o del nevischio sulle Alpi al confine con l’Austria e venti moderati in prevalenza da nord-ovest in quota e dal pomeriggio. Venerdi’ possibili deboli precipitazioni sulle Alpi e sulle zone orientali. Quota neve sui 400-700 metri. Nei giorni scorsi forti venti in quota da nord hanno interessato il territorio montano causando la formazione di nuovi e instabili accumuli di neve. Su Alpi e Prealpi, sulle pendenze piu’ ripide sono possibili valanghe spontanee di piccole-medie dimensioni. Sui ripidi pendii prativi, in particolare sui versanti piu’ soleggiati, questi distacchi possono essere anche di fondo e di dimensioni maggiori. Inoltre a tutte le esposizioni, sui pendii ripidi posti sopra il limite del bosco, e’ possibile provocare delle valanghe a lastroni anche al passaggio del singolo sciatore-escursionista. Sulle Alpi permane la possibilita’ che alcune valanghe possano interessare ancora la viabilita’.