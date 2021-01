Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: piogge e nevicate abbondanti, fenomeni intensi previsti venerdì e sabato

La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato questa mattina l’allerta meteo per l’arrivo di un marcato fronte, che attraversera’ la regione tra venerdi’ e sabato. Dal pomeriggio di venerdi’ 22 gennaio sono attese piogge abbondanti su bassa pianura e costa, localmente molto intense, specie sulle Prealpi, con copiose nevicate dai mille metri, possibili anche a quote inferiori sulle zone piu’ interne. Vento sostenuto o forte da sud o sud-ovest in quota, da sud-est sulla costa, con il rischio di mareggiate.

Sabato 23 gennaio, di notte e di mattina, ancora precipitazioni abbondanti con neve che cadra’ gia’ a 500 metri sulla zona montana. Venti sostenuti da sud o sud-ovest, mentre dal pomeriggio tutti i fenomeni sono in attenuazione. Per entrambe le giornate la protezione civile segnala come 4 (forte) il pericolo di valanghe. Nel dettaglio allarme arancione sull’area del pordenonese e sui monti della regione, dove la protezione civile monitorera’ la situazione e dove verranno attivati i piani neve o le commissioni valanghe, pronti per eventuali scenari di emergenza.