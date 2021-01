Maltempo a Viareggio: prosegue l’allerta gialla per rischio idraulico

A Viareggio (Lucca) prosegue allerta meteo. Allerta di colore giallo, spiega una nota, per rischio idraulico sul reticolo sia principale che minore, in corso fino alla prossima mezzanotte. Allerta gialla anche per vento fino alla mezzanotte di domani e allerta arancione per mareggiate fino a questa mezzanotte: allerta che diventera’ giallo per tutta la giornata di domani fino mezzanotte. Chiusi al transito, sia veicolare che pedonale, il viale dei Tigli nel tratto compreso tra via Virgilio e viale Kennedy, i viali Capponi e Cadorna nella Pineta di Ponente. E’ ovviamente vietato l’accesso e il transito anche all’interno delle pinete sia di Levante che di Ponente.