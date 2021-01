Allerta Meteo in Giappone: in arrivo forti nevicate nel nord del Paese

L’agenzia meteorologica giapponese ha diffuso un’allerta meteo per le prossime ore, prevedendo intense nevicate nelle regioni settentrionali del Paese, a causa dei forti venti siberiani in arrivo nell’Arcipelago.

Le autorità hanno chiesto ai cittadini di rimanere in casa: sono possibili blocchi dei trasporti, frane e altri disagi nelle regioni di Hokkaido, Tohoku e Hokuriku.

Uno degli operatori della rete ferroviaria giapponese, East Japan Railway, ha sospeso il servizio di alta velocità Shinkansen nelle prefetture di Iwate, Akita e Miyagi.

In Hokkaido i venti potrebbero raggiungere picchi di 126 km/h, e potrebbero registrarsi 50 cm di precipitazioni nevose nell’arco di 24 ore.