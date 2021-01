Allerta Meteo, l’ondata di freddo arriva al Sud: bufere di neve in Puglia nelle prossime 18 ore, temperature polari

Per gran parte della giornata, le correnti fredde settentrionali hanno interessato le regioni del medio-basso Adriatico e del Centro- Sud Appennino, con locali addensamenti e qualche nevicata, tuttavia fenomeni piuttosto localizzati. All’aria fredda, infatti, non si associa nei bassi stati un minimo depressionaria, per cui l’instabilità è stata e continuerà a essere abbastanza circoscritta e soprattutto di tipo orografico. Episodi nevosi di discreta consistenza hanno interessato l’Abruzzo meridionale, il Molise, con accumuli fino a 3/5 cm anche a bassa quota o localmente qualcuno in più. Prossime ore serali, quelle notturne e della mattinata di domani, locale addensamenti potranno interessare anche la Calabria soprattutto centro-meridionale, localmente la Sicilia nord-orientale, anche qui con qualche nevicata in abbassamento di quota fino a 600/700 m, tuttavia fenomeni non particolarmente rilevanti su queste aree. Invece, una instabilità più accesa è attesa sulla Puglia, regione più orientale e che nelle prossime ore si troverà più vicina al fulcro depressionario freddo, in azione tra i Balcani e ancor più sulla Grecia.

Precipitazioni in forma di rovescio e anche di nevicate fino a quote medio-basse, 400/500 m, occasionalmente anche più basso stanno già riguardando le aree interne del Foggiano e verso il Gargano. Questi medesimi settori continueranno essere quelli più esposti all’irruzione di aria fredda settentrionale, con rischio nevicate per la sera, per la notte prossima e anche per la mattinata di domani. Locali fenomeni nevosi, potrebbero raggiungere anche gli estremi settori orientali dell’Avellinese e, in maniera più efficace, quelli centro-settentrionali lucani. Nell’immagine interna, abbiamo evidenziato le aree a maggior rischio neve e anche con i possibili accumuli, variabili da qualche centimetro fino anche a 10/15 cm, essenzialmente sul Gargano che potrebbe essere l’area più colpita dalle precipitazioni nevose. Naturalmente piogge e rovesci sparsi sul resto della Puglia, soprattutto centrale e costiera, con possibilità di fiocchi che potrebbero spingersi localmente misti o bagnati fino a 2/300 m.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: