Allerta Meteo, forte maltempo nel primo weekend del 2021: violenti temporali e tanta neve Sabato 2 Gennaio

Il 2021 inizia all’insegna del maltempo sull’Italia: già a Capodanno abbiamo avuto una giornata di piogge e nevicate al Nord e nelle Regioni tirreniche, ma i fenomeni estremi si intensificheranno nel weekend, tra Sabato 2 e Domenica 3 Gennaio, a causa di un profondo ciclone sull’alto Tirreno che alimenterà forti venti meridionali e abbondanti precipitazioni.

Sabato i temporali colpiranno soprattutto Lazio, Campania, Calabria e Sicilia orientale in mattinata, estendendosi nel pomeriggio/sera anche alla Puglia. Ancora maltempo al Nord con neve fino in pianura, abbondante nel basso Piemonte. Eloquenti le immagini che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, in alto. Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: