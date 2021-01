Allerta Meteo, forte perturbazione nel Mediterraneo orientale: tempeste di pioggia, neve e freddo in arrivo

Una forte ondata di maltempo e’ attesa nel Mediterraneo orientale nelle prossime ore. L’ondata di maltempo che si abbattera’ sulla costa siriana, libanese e israeliana e che penetrera’ nella Siria nord-occidentale durera’ fino a venerdi’ prossimo, causando tempeste di pioggia, neve e contribuendo ad abbassare le temperature.

Particolare preoccupazione per i circa due milioni di persone vivono in condizioni umanitarie disperate a causa della guerra nella Siria nord-occidentale. Nella regione nord-occidentale di Idlib e in alcuni distretti della regione di Aleppo circa due milioni di civili, in larga parte donne, bambini e anziani vivono in campi profughi in zone esposte alle intemperie e alle basse temperature, in un contesto di generalizzata carenza di servizi di base come riscaldamento, acqua potabile, medicinali.