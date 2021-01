Allerta Meteo, nuova ondata di maltempo tra Domenica e Lunedì: ancora neve a bassa quota al Sud – MAPPE e DETTAGLI

Giornata interlocutoria sotto l’aspetto dell’instabilità, quello odierna, per via dell’ingresso franco sull’Italia di correnti molto fredde e anche relativamente asciutte dai settori nordorientali. Il minimo depressionario si è spostato sull’Egeo, piuttosto lontano dall’Italia, per cui i contributi umidi dal basso sono scarsi e anche l’instabilità associata all’ingresso dell’area fredda molto localizzata, con qualche nevicata da incentivo orografico tra Abruzzo, Molise e verso la Daunia pugliese, Nordest Campania, localmente sulla Calabria e qualche pioggia sulla Sicilia. Sul resto del paese, oltre a mancare l’instabilità, è presente un ampio soleggiamento con tempo stabile. Non ci saranno grosse novità fino alla mattinata di domani, salvo una intensificazione delle nubi dalle prime ore notturne e poi nella notte sull’alto Tirreno e sui settori alpini centro-orientali, con nevicate sparse fino a bassa quota e locali piogge sulle coste dell’alto Tirreno.

Nel corso della mattinata di domani, invece, le nubi inizieranno intensificarsi Marche, l’Umbria e su Lazio, con piogge sparse su coste e pianure e locali nevicate in media bassa collina, fino a 200/400 m. Al pomeriggio, piogge anche verso la Campania, la Lucania e il basso Tirreno tutto, via via anche qui con nevicate sparse, mediamente a 400 600 m. Piogge irregolari in Sardegna. Verso sera, nevicate anche importanti tra il Centro Nord della Calabria e la Lucania, sempre intorno ai 400 600 m. Piogge e nevicate a quote più alte sulla Calabria meridionale e sulla Sicilia settentrionale, soprattutto nordorientale, qui mediamente con fiocchi a 800/1.200 m. Dalla sera, intensificazione delle nevicate fino a quote medio-basse sul medio Adriatico, tra Centro Sud Abruzzo, Molise, poi verso i settori interni del Foggiano e del Nordest Campania per l’arrivo di un ultimo impulso freddo dall’ex Jugoslavia. Qualche nevicata residua sulle Alpi estreme settentrionali, fino alle ore serali, tempo migliore sul medio-alto Tirreno con cieli più sereni e diffusamente stabile per tutto il giorno sul resto del Nord. Possibile ancora qualche nevicata lunedì mattina sui rilievi del medio Adriatico, poi via via miglioramento ovunque entro lunedì sera, ma ancora freddo su gran parte del paese.

