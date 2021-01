La protezione civile ha emesso un avviso di allerta gialla per maltempo in Sardegna dalle 14 di oggi e fino alle 17:59 di domani per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di Montevecchio Pischinappiu e Logudoro. Lo rende noto la Regione aggiungendo che l’allerta gialla per rischio idraulico è valido anche sull’area di Tirso.