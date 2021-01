Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile ha emesso oggi un nuovo avviso di allerta meteo sulla Sardegna a causa delle piogge che stanno interessando l’Isola nelle ultime ore. In particolare, fino alle 13 di domani si segnala codice Giallo per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di Montevecchio Pischinappiu e Logudoro e codice giallo per rischio idraulico sull’area di Tirso.