Ancora forti venti e mareggiate in Sardegna, oggi e fino alla serata di domani. La nuova allerta della Protezione civile regionale prevede forte vento da nord ovest, in particolare sulle coste esposte e sui rilievi. Domani il vento rimarrà forte solo sulle coste e subirà una attenuazione ulteriore dalla sera. Sono previste oggi, e fino alle prime ore di domani, mareggiate sulle coste occidentali e settentrionali esposte a nord ovest, con una graduale attenuazione dei fenomeni attesa per domani.