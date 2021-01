Allerta Meteo Sardegna: vento di burrasca e possibili mareggiate sulle coste esposte

Per due giorni, sino al pomeriggio di giovedi’ 14 gennaio, la Sardegna sara’ sferzata da venti di maestrale sino a burrasca. Per questo la Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo che riguarda tutta l’Isola ma in particolare le coste nord-occidentali e sud-occidentali, le Bocche di Bonifacio, i rilievi orientali, il Golfo di Cagliari e quello di Orosei, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Secondo il servizio meteo dell’Aeronautica Militare, il maestrale potra’ soffiare sino a 40 nodi, cioe’ circa 85 km orari, a partire dalle prossime ore.

Andra’ meglio, invece, sul fronte delle precipitazioni. Restera’ ancora qualche nuvola con tempo localmente instabile, ma il vento dovrebbe spazzare vie le perturbazioni che hanno stazionato sull’Isola nei giorni scorsi.