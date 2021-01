Allerta Meteo Sicilia: codice giallo per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, possibili mareggiate

Il Dipartimento della Protezione civile della presidenza della Regione siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, venerdi’ 15 gennaio. Il livello di allerta e’ di colore giallo (“Attenzione”). Lo rende noto il Comune di Palermo, sottolineando che, in particolare, “si prevede il persistere di venti da forti a burrasca nord-occidentali, in particolare sui settori occidentali e costieri. Possibili mareggiate lungo le coste esposte”.