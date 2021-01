Allerta Meteo Toscana: codice giallo per neve e pioggia esteso anche a domani

La Sala operativa unificata permanente della Protezione civile della Toscana ha diramato un’allerta meteo codice giallo per neve, con validità dalle ore 7 fino alla mezzanotte di domani, che interessa quasi tutta la regione (esclusa costa e Arcipelago). Inoltre è stato esteso il codice giallo per rischio idrogeologico (in corso e per tutta la Toscana) fino alla mezzanotte di domani.

Prosegue quindi anche nella giornata di domani, martedì 5 gennaio, l’ondata di maltempo che in questi giorni sta interessando anche la Toscana: a causarla una vasta zona depressionaria sui mari Ligure e Tirreno che porterà tempo instabile e a tratti perturbato.

Oggi previste precipitazioni piovose sparse e intermittenti, localmente a carattere di rovescio o breve temporale, più frequenti sulla costa e zone adiacenti. Domani, precipitazioni diffuse più frequenti sulle zone costiere e sull’Arcipelago dove, solo occasionalmente, potranno assumere il carattere di rovescio o breve temporale.

Per quanto riguarda la neve, oggi sono previste deboli nevicate a quote intorno a 700-800 metri o fino a 600 metri in caso di precipitazioni temporaneamente intense. Domani, martedì, quota neve in abbassamento fino a 400-500 metri, con nevicate su buona parte del territorio regionale.