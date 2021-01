Allerta Meteo Toscana: criticità arancione per ghiaccio fino a domani

La Sala operativa unificata permanente della Protezione civile della Toscana ha emesso un avviso codice arancione per ghiaccio che interesserà tutta la regione dalle 18 di oggi fino alle 12 di domani. Inoltre è stato esteso fino alle 20 di oggi il codice giallo per vento (sud della regione) e mareggiate (costa nord-centro e Arcipelago).

Dopo il transito della perturbazione che ha interessato la Toscana nella prima parte della giornata di oggi la pressione è prevista in aumento.

Oggi, dalla sera e fino alla mattina di domani, previsto sensibile calo termico con diffuse forti gelate e formazioni di ghiaccio nelle zone interne e localmente anche in prossimità della costa. Le formazioni di ghiaccio saranno piùprobabili sulle zone soggette a ristagni/scorrimenti di acqua e comunque ad elevati livelli di umidità.

Dalla sera di domani possibili nuove formazioni di ghiaccio sempre più probabili sulle stesse zone.

Oggi pomeriggio sono possibili residue deboli nevicate sull’Appennino orientale oltre i 700-800 metri, in rapida cessazione. Previsti venti di Maestrale con raffiche fino a 80-90 km/h su Arcipelago, litorale centro meridionale e rilievi della Toscana meridionale, ma con tendenza a graduale attenuazione. Mare ancora agitato sui settori a nord dell’Elba, ma con tendenza ad attenuazione del moto ondoso, altrove mare molto mosso.