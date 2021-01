Allerta Meteo Toscana: codice giallo per ghiaccio in fascia appenninica

La sala operativa unificata della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un nuovo codice giallo per ghiaccio sulla fascia appenninica con validità dalla mezzanotte fino alle ore 10 di domani, venerdì 15 gennaio.

Domani bassa probabilità di isolati temporali in Arcipelago (in particolare quello meridionale), mentre nelle prime ore possibile locale formazione di ghiaccio solo nelle vallate appenniniche più interne (Garfagnana, Alto Mugello e Casentino) e in montagna, ove permane la presenza di neve al suolo.