Prosegue l’ondata di maltempo in Toscana. L’aria fredda di origine artica provoca condizioni di instabilita’, con possibili nevicate a che a bassa quota. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha prorogato lo stato di vigilanza fino alla giornata di domani.

In particolare si prevedono fino al tardo pomeriggio di oggi precipitazioni sparse, piu’ frequenti e insistenti sulle zone centro-settentrionali, forti raffiche di vento sulla costa e sui crinali, mari molto mossi a nord dell’Elba e possibili nevicate a quote collinari fino al tardo pomeriggio nelle zone interne e fino ai fondovalle della Garfagnana e dell’alto Mugello, in cessazione in serata. Nelle prime ore di domani possibile formazione di ghiaccio.