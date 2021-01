Allerta Meteo Toscana: prolungata la criticità “arancione” per piogge, vento e mareggiate

Un’intensa perturbazione in transito sulla Toscana porta piogge diffuse anche a carattere di rovescio o locale temporale.

Il Centro funzionale della Regione Toscana ha diffuso un nuova nuova allerta meteo che prolunga la criticità codice arancione fino alle 23.59 di sabato per forti piogge e mareggiate. Le zone interessate dall’allerta arancio per rischio idrogeologico del reticolo idraulico minore sono il bacino del Serchio-Garfagnana-Lima (S1); il bacino del Serchio di Lucca, il Serchio-costa, la Versilia e la Piana (comuni di Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio).

Da quest’oggi il rischio mareggiate interessa anche il bacino del Serchio costa e la Versilia.

Domani (sabato) sono previste residue precipitazioni in mattinata, in esaurimento, con un nuovo peggioramento sul nord della regione a partire dalla serata. Neve, inizialmente solo sulle cime appenniniche, in calo di quota in serata fino a 1200-1300 metri e fino a 1000-1200 metri nella giornata di sabato. Per quanto riguarda il vento, dal pomeriggio di oggi avremo venti meridionali in rinforzo con forti raffiche sulla costa e sui crinali appenninici. Domani si dovrebbe verificare una rotazione a Libeccio/Ponente, con forti raffiche sulla costa, sui crinali appenninici e nelle zone sottovento.

Dal pomeriggio di oggi, il mare presenta un moto ondoso in aumento, fino a mari molto mossi o localmente agitati e, anche per la giornata di domani, è previsto mare molto mosso o agitato.