Maltempo, alluvioni in Serbia e Kosovo: evacuazioni e ponti crollati, la situazione resta critica [FOTO]

Resta critica la situazione nelle regioni del Kosovo e del sud della Serbia colpite dalle alluvioni. In Kosovo, una settantina di persone sono state evacuate oggi a Djakovica, una delle localita’ piu’ colpite dalle piogge torrenziali (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Notevoli i problemi alla circolazione con strade interrotte e il crollo di alcuni ponti.

In Serbia, e’ stato proclamato lo stato di emergenza per le inondazioni in 12 distretti, con i soccorritori intervenuti a evacuare un centinaio di persone rimaste isolate. A creare difficolta’ alla circolazione e’ stata in molti casi anche la neve caduta abbondante negli ultimi giorni in tutta la Serbia e in altri Paesi della regione.