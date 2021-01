Spazio, nuovo passo importante per Ariane 6: primo stadio superiore pronto per le prove a fuoco

Il primo stadio superiore completo del nuovo lanciatore Ariane 6 ha appena lasciato lo stabilimento ArianeGroup di Brema, in Germania. Lo stadio è ora completo, con i suoi due serbatoi di idrogeno liquido e ossigeno collegati al nuovo motore Vinci riaccendibile e dotati di tutte le linee, valvole, strumentazione e controllo elettronico e idraulico. Ora è completamente operativo, dopo l’assemblaggio finale nell’ottobre 2020 e il superamento ottimale di tutti i test funzionali (idraulici, elettrici e avionici) presso il sito ArianeGroup di Brema. Questo stadio, denominato Hot Firing Model (HFM), verrà ora trasportato da Brema a Lampoldshausen nel Baden-Württemberg, per le prove a fuoco presso la struttura del Centro Aerospaziale Tedesco (DLR).

Lo stadio sarà caricato su una chiatta nel porto di Neustadt di Brema e viaggerà lungo il fiume Weser fino al Mare del Nord, quindi lungo i fiumi Reno e Neckar fino a Bad Wimpfen nel Baden-Württemberg. Da lì sarà trasportato via terra fino a Lampoldshausen. Sarà quindi installato sul banco di prova appositamente costruito inaugurato nel 2019. Una volta posizionato lo stadio sotto il gantry sul sito di prova, la campagna consisterà nell’accendere lo stadio fino a quattro volte. In programma per il secondo trimestre del 2021, i test finali qualificheranno lo stadio superiore come “pronto per il volo” nell’ambito del processo di qualificazione generale del sistema Ariane 6.

“Il completamento di questa fase per i primi test a fuoco è un passo importante per Ariane 6, per la Germania e per lo spazio europeo nel suo complesso. Questo primo stadio superiore completo e il suo trasporto al sito di test di qualifica sottolinea la qualità del lavoro svolto da ArianeGroup e dai nostri partner industriali, così come la nostra determinazione e flessibilità “, ha affermato Karl-Heinz Servos, COO di ArianeGroup. “Un altro stadio da utilizzare per i test combinati del sistema di lancio che integra il veicolo di lancio e le strutture della piattaforma di lancio a Kourou è attualmente in fase di completamento a Brema, mentre è in fase di integrazione il primo modello di volo dello stadio superiore destinato al volo inaugurale di Ariane 6. Vorrei ringraziare tutti i nostri colleghi ArianeGroup e tutti i nostri partner industriali europei per il loro impegno in questo difficile periodo. Saluto anche DLR, CNES e, ovviamente, l’Agenzia Spaziale Europea, per la loro fiducia, il loro contributo essenziale e il loro sostegno “.

“La produzione dello stadio superiore del lanciatore è una lunga tradizione a Brema ed è una caratteristica permanente del panorama tecnologico tedesco. Gli stadi fabbricati nella città anseatica di Brema hanno lanciato in orbita con successo numerosi satelliti e hanno contribuito a rendere il lanciatore europeo Ariane uno dei più sicuri al mondo. In qualità di Agenzia Spaziale Tedesca all’interno del Centro Aerospaziale Tedesco, DLR, ci siamo sempre impegnati a sviluppare e ampliare costantemente le competenze dello stadio superiore a Brema. Il primo nuovo stadio superiore dell’Ariane 6 sta per lasciare il sito di produzione di ArianeGroup e così inizia il prossimo capitolo della storia del trasporto spaziale europeo “, ha annunciato il dottor Walther Pelzer, capo dell’Agenzia Spaziale Tedesca all’interno del Centro Aerospaziale Tedesco (DLR) . “Con il primo test a fuoco dello stadio superiore di Ariane 6 presso il nuovo impianto di prova P5.2 presso il sito DLR di Lampoldshausen, compiamo ora un ulteriore passo fondamentale verso il volo inaugurale di Ariane 6”.

Daniel Neuenschwander, Direttore del Trasporto Spaziale dell’ESA, ha dichiarato: “Abbiamo raggiunto un’altra pietra miliare nella strada per il volo di Ariane 6. Vedere gli elementi di Ariane 6 che si uniscono è molto eccitante. Con i prossimi test a fuoco dell’intero stadio superiore, acquisiremo preziose informazioni sul cuore tecnico di questo nuovo veicolo di lancio europeo “.

Morena Bernardini, Direttore delle Strategie di ArianeGroup, ha dichiarato: “Vedere il primo stadio superiore di Ariane 6 è un’emozione e un passo importante per il futuro dello spazio europeo. Dopo un 2020 difficile per l’intera industria europea, questa consegna per la prima prova a fuoco è un’ottima notizia.”

Grazie al suo motore Vinci riaccendibile, il primo stadio superiore Ariane 6 sarà ideale per missioni complesse, come il posizionamento di grappoli di costellazioni satellitari.

Dei 550 dipendenti altamente qualificati che attualmente lavorano presso la sede di ArianeGroup a Brema, circa 100 stanno producendo componenti per Ariane 6, in un edificio dotato dei più recenti processi di produzione dell’industria 4.0 e tecnologie di integrazione. Ciò garantisce una produzione ottimizzata in termini di costi, efficienza e rispetto per l’ambiente. Oltre all’HFM consegnato oggi, sono stati integrati altri due stadi superiori: uno per i test combinati lanciatore / rampa di lancio a Kourou, il Combined Test Model (CTM), e l’altro per il volo inaugurale di Ariane 6, il Flight Model 1 (FM1). Le strutture della rampa di lancio sono attualmente in costruzione da parte del CNES (l’Agenzia Spaziale Francese), mentre nello stabilimento di ArianeGroup Les Mureaux (Francia) viene integrato anche lo stadio principale, anch’esso destinato ai test combinati (un’altra parte del CTM), insieme allo stadio principale del volo inaugurale (FM1).

Ariane 6 è un programma gestito e finanziato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA). In qualità di prime contractor industriale e autorità di progettazione per il lanciatore, ArianeGroup è responsabile del suo sviluppo e della produzione con i suoi partner industriali, nonché dell’operatività attraverso la sua controllata Arianespace. L’Agenzia Spaziale Francese CNES è responsabile della costruzione della rampa di lancio a Kourou, nella Guyana francese.