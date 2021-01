Arriva un altro importante tassello nella lotta contro Sars-Cov-2: trovato un algoritmo che prevede le mutazioni

E’ ispirato al linguaggio umano l’algoritmo che prevede come i virus di influenza, Hiv e SarsCoV2 riescano a mutare per sfuggire sia al sistema immunitario che ai vaccini. Sarà dunque possibile precedere i virus, individuando precocemente i bersagli di farmaci e vaccini. Pubblicata su Science, la scoperta è stata portata al termine da un team del Massachusetts Institute of Technology (Mit) guidato da Brian Hie. Dopo che l’articolo è stato accettato, il modello è stato applicato alle varianti inglese e sudafricana del SarsCoV2 e sono state individuate sequenze da sorvegliare. I risultati non sono ancora pubblicati e devono essere sottoposti a revisione scientifica, ma si tratta di una scoperta promettente nella lotta al Covid.