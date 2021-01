Astrofisica: studio getta nuova luce su un particolare ed enigmatico tipo di stelle al carbonio

Grafico della distribuzione spettrale di energia (in bianco; in azzurro il best fit) per una delle sorgenti studiate, Ssid 4171. I dati fotometrici dagli strumenti Irac e Mips di Spitzer sono rappresentati in viola. Crediti: F. Dell’Agli et al., Mnras Letters 2021; per l’immagine di fondo con la Grande Nube di Magellano in infrarosso, Nasa/Jpl-Caltech/M. Meixner (Stsci) & the Sage Legacy Team