Astronomia, cosa c’è in cielo stasera? Come vedere la congiunzione mozzafiato tra Luna, Marte e Urano

Stasera occhi al cielo per un nuovo appuntamento nel cielo di Gennaio 2021, protagonista un terzetto di astri.

La Luna, appena oltre il Primo Quarto, “abbraccerà” Marte e Urano (quest’ultimo visibile però per mezzo di binocolo o telescopio).

L’incontro cosmico avverrà tra la costellazione dell’Ariete e della Balena: si potranno ammirare dopo il tramonto del Sole al culmine a sud e nel corso della notte si potrà seguire il loro tragitto discendente in direzione ovest.

Quali pianeti si possono ammirare nel cielo di Gennaio 2021? L’osservabilità di Mercurio migliora nel corso del mese e si può scorgere a sudovest nella luce del crepuscolo. Venere si abbassa sempre più nell’orizzonte orientale e si immerge sempre più nella luce dell’alba. Marte, dopo il tramonto del Sole, culmina a sud, poi scende in direzione sudovest per tramontare nel corso delle ore centrali della notte. Giove è sempre più basso sull’orizzonte occidentale e in seguito sarà inosservabile per settimane. Saturno è molto basso sull’orizzonte occidentale, e pian piano diventa praticamente inosservabile. Urano si trova in condizioni di osservabilità simili a quelle di Marte (si consiglia l’uso del telescopio). Nettuno si può ammirare (per mezzo di telescopio) per poche ore sull’orizzonte occidentale, dopo il tramonto del Sole.

In riferimento alle costellazioni, volgendo gli occhi al cielo in direzione Nord scorgiamo attorno alla stella polare nell’Orsa Minore, Cassiopea, Cefeo, il Dragone, l’Orsa Maggiore e la Giraffa.

A est troviamo i Gemelli, il Cancro e il Leone.

A ovest si avviano al tramonto l’Ariete e i Pesci.

Domina il cielo il cacciatore Orione, accompagnato dai suoi due cani: Cane Maggiore, dove troviamo Sirio, ed il Cane Minore, dove brilla Procione.