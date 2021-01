Gli eventi di astronomia più importanti del mese di febbraio ruoteranno tutti intorno alla Luna, che passerà vicino a diversi pianeti e attraverso una costellazione (non ufficiale) visibile solo in inverno. Se il meteo è clemente, le notti di febbraio offrono alcune delle migliori condizioni di osservazione di tutto l’anno, sebbene sia necessario coprirsi molto per passare una notte d’inverno sotto le stelle. Ecco i 3 eventi astronomici principali da non perdere a febbraio.

9-10 febbraio: La Luna e un trio di pianeti

Coloro che non sono disponibili a svegliarsi presto la mattina avranno la possibilità di osservare un trio di pianeti prima dell’alba durante la seconda settimana del mese. Saturno, Venere e Giove appariranno insieme nel cielo prima dell’alba per qualche giorno. Le migliori condizioni di osservazione, tuttavia, ci saranno il 9 e 10 febbraio, quando una sottile falce di luna si unirà ai pianeti.

Questo raggruppamento di oggetti celesti sarà difficile da osservare poiché saranno molto bassi sull’orizzonte e saranno visibili solo 20 minuti circa prima che il sole faccia capolino dall’orizzonte. Per questi motivi, per osservare l’evento è necessaria una visuale libera dell’orizzonte.

21 febbraio: La Luna nel “Circolo Invernale”

Mentre cambia la stagione, cambia anche il cielo notturno e durante le lunghe e fredde notti dell’inverno, 6 stelle luminose brilleranno in una formazione conosciuta come “Circolo Invernale”. Non è una delle 88 costellazioni riconosciute ma le sue dimensioni e la sua composizione di stelle luminose la rendono più facile da trovare nel cielo in una notte serena, anche in caso di inquinamento luminoso di una città. Il gruppo di stelle può essere visto da tutto il mondo in questo periodo dell’anno; anche dall’emisfero meridionale, dove però è noto come “Circolo Estivo”.

Il 21 febbraio sarà una notte particolarmente buona per cercare questa costellazione non ufficiale, poiché la luna splenderà all’interno del circolo, rendendo più facile identificarlo nel cielo. Anche Marte sarà visibile appena fuori dal Circolo, a destra della stella Aldebaran, nel cielo occidentale: il Pianeta Rosso apparirà in un colore leggermente arancione.

26-27 febbraio: Luna Piena della Neve

L’ultimo weekend di febbraio inizierà con una luna piena che ha un nome basato sulle rigide condizioni meteo dell’inverno. La Luna piena di febbraio è chiamata “Luna della Neve”, poiché questo è spesso uno dei periodi più nevosi dell’anno nell’emisfero settentrionale. La “Luna della Neve” sorgerà nella notte tra 26 e 27 febbraio. Un altro nome per questo plenilunio è “Luna della Fame”, secondo l’Almanacco dell’agricoltore.