Astronomia: straordinaria scoperta “eclissante” nella costellazione dell’Eridano, individuato un raro sistema stellare “sestuplo”

“Prima della scoperta di TIC 168789840, erano 17 i sistemi stellari sestupli conosciuti, secondo l’aggiornamento di giugno 2020 del Multiple Star Catalog,“: è quanto ha riportato in uno studio un team di scienziati, tra cui l’autore principale Brian Powell, scienziato del Goddard Space Flight Center della NASA.

TIC 168789840 si trova a circa 1.428 anni luce dalla Terra, nella costellazione dell’Eridano: anche noto come TYC 7037-89-1, il sistema stellare è composto da 3 stelle binarie legate dalla gravità nella struttura gerarchica di un sistema quadruplo interno con sottosistema binario esterno.

Nel sistema interno vi sono delle binarie eclissanti (che si eclissano continuamente rispetto al nostro punto di osservazione), chiamate A e C, intorno al quale orbita un’altra stella binaria, chiamata B.

“La nostra analisi mostra che i periodi orbitali delle tre binarie eclissanti sono 1.57 giorni (A), 1.3 giorni (C) e 8.2 giorni (B): le binarie A e C formano un sistema quadruplo interno con un periodo di circa 4 anni, e l’altro forma un sottosistema esterno con un periodo di circa 2mila anni,” hanno spiegato gli astronomi, che hanno osservato tutte e 6 le eclissi – 3 primarie e 3 secondarie – nel sistema TIC 16878984 usando il satellite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) della NASA.

“Curiosamente, tra i sistemi sestupli conosciuti, TIC 168789840 è il più simile al famoso sistema Castore, che contiene 3 binarie vicine,” hanno affermato ancora gli studiosi.

Le 3 stelle binarie nel sistema sono “triplette”, in quanto ogni binaria è simile alle altre in termini di massa, raggio, e temperature.

Le stelle primarie hanno masse tra 1.23 e 1.3 volte quella del Sole e raggi tra 1.46 e 1.69 quello della nostra stella, mentre le stelle secondarie hanno masse solari tra 0.56 e 0.66 e raggi tra 0.52 e 0.62.

“TIC 168789840 è un sistema affascinante che naturalmente merita ulteriori analisi e osservazioni,” hanno spiegato gli autori. “Sebbene simile al sistema Castore, la natura tripla di TIC 168789840, combinata con la presenza di 3 eclissi primarie e 3 secondarie, consentono ulteriori indagini su evoluzione e formazione stellare“. “Oggetti straordinari come TIC 168789840 o Castore forniscono informazioni sulla formazione di sistemi multipli, argomento di dibattito e ricerca attiva,” hanno concluso gli astronomi.