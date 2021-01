In merito alla notizia del 21 gennaio 2021, in cui si segnalava la Fattoria La Maliosa come destinataria della Certificazione di Qualità “I cieli più belli d’Italia” da parte di Astronomitaly – La Rete del Turismo Astronomico, l’azienda ha precisato in una nota di non avere “mai stretto nessun accordo, né tantomeno siglato contratti con la società Astronomitaly” e di non avere “autorizzato la suddetta società a nessuna attività di comunicazione relativa a Fattoria La Maliosa“.