Astroturismo: l’azienda agricola Fattoria La Maliosa in Toscana certificata tra “I cieli più belli d’Italia!

A soli 3 km da Saturnia, nel cuore della Provincia di Grosseto, si trova una splendida oasi, ricca di natura e di storia, in cui è possibile tornare ad ammirare la volta celeste e la Via Lattea in tutto il loro splendore. Fattoria La Maliosa, a Manciano, si fregia della Certificazione di Qualità “I cieli più belli d’Italia” da parte di Astronomitaly – La Rete del Turismo Astronomico.

La destinazione toscana – meta ideale per trascorrere un’esperienza all’insegna di benessere, relax e gusto – si distingue ora come uno dei luoghi migliori d’Italia in cui osservare il firmamento e vivere emozioni indelebili sotto il cielo stellato.

Fattoria La Maliosa ha ottenuto infatti il massimo riconoscimento della Certificazione “I cieli più belli d’Italia” – Gold, conferito dal team di Astronomitaly dopo averne valutato la qualità “astroturistica”.

L’azienda è situata in una posizione privilegiata, in un’area relativamente incontaminata, ricchissima sia dal punto di vista naturalistico sia da quello storico-culturale: dal borgo medievale di Montemerano alle città del tufo di Pitigliano, Sorano e Sovana, senza poi dimenticare le magnifiche Terme di Saturnia.

Lo staff dell’azienda presenta svariate proposte, attente e finalizzate a far vivere appieno l’atmosfera calorosa e la tradizione della Toscana, con una notevole attenzione alla preservazione del patrimonio ambientale e al rispetto dei ritmi della natura: degustazioni di prodotti tipici biologici e a chilometro zero, visite guidate attraverso le vigne, gli uliveti e i terreni aziendali, escursioni in bicicletta, trekking e lezioni di equitazione.

Le due soluzioni offerte per il pernottamento presso Fattoria La Maliosa sono pensate per soddisfare i desideri di un’utenza diversificata, dalla più esigente alla più avventurosa: uno splendido appartamento, “La Maliosa Natural Apartment Suites”, situato in un tipico casale toscano, dotato di comfort di livello alberghiero e stile country-chic, e la “StarsBOX”, una cabina con tetto apribile e letto a due piazze, collocata sul Monte Cavallo a 350 metri sul livello del mare. Dalla StarsBOX, nel punto più alto dei terreni aziendali, si potrà godere di una splendida vista sull’Argentario e sui panorami mozzafiato della bassa maremma, cullati nell’abbraccio della gloriosa Via Lattea e delle sue innumerevoli stelle.

La Certificazione “I cieli più belli d’Italia” ideata da Astronomitaly mira ad individuare e valorizzare i luoghi del nostro Paese con una bassa percentuale di inquinamento luminoso – in cui poter ancora ammirare un cielo stellato di qualità – e rappresenta l’impegno concreto allo sviluppo del turismo astronomico in Italia.