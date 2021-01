Attenzione alla nuova truffa sul Coronavirus che gira su WhatsApp: si tratta di un virus [INFO & DETTAGLI]

Una nuova allerta da parte della polizia postale e Confcommercio sta giungendo ai cittadini. È la nuova truffa del file pdf CoronaVirusSafetyMeasures.pdf. È un virus! Si tratta della truffa di phishing! In questo modo si ottiene un virus chiamato RAT che configura un attacco informatico. Scaricando l’allegato il vostro pc diventa parte di una “Rete” controllata da un hacker in remoto. È poi probabile che l’hacker possa sfruttare il virus RAT per accedere ai vostri dati personali e utilizzare la rete di computer costruita per atti illeciti.

Nel caso aveste aperto questo tipo di file se detenete un buon antivirus potete stare tranquilli altrimenti è arrivato il momento di procurarvene uno nuovo. Codacons: attenzione a non aprire file sconosciuti che vi pervengono via mail o via WhatsApp anche da contatti conosciuti. Accertatevi sempre dell’origine del file in questione e nel caso aveste dubbi e/o segnalazioni rivolgetevi ad info@codaconslombardia.it o al n. verde 800 822 533 e “acciuffa la truffa”.