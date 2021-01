Australia in allerta: il ciclone tropicale Kimi avanza verso la costa nordest, venti forti e possibili inondazioni

Allerta meteo in Australia: un ciclone tropicale si è formato al largo della costa nordest, minacciando il centro turistico di Cairns con venti 130 km/h.

“Kimi” è al momento un ciclone di 1ª categoria ma i gli esperti ritengono che potrebbe rafforzarsi fino a diventare di 2ª categoria prima di raggiungere la costa: secondo il Bureau of Meteorology potrebbe effettuare il landfall tra le città di Cooktown e Port Douglas, con venti di burrasca a sud di Cairns. Sono previste anche forti piogge ed è stata diramata un’allerta per possibili inondazioni.

I vigili del fuoco hanno chiesto ai residenti di prepararsi alla tempesta in arrivo.