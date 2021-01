Agli Australian Open il tennis si gioca in camera d’albergo: l’esilarante quarantena di Pavlyuchenkova e Kasatkina [VIDEO]

Bufera sugli Australian Open: la situazione si sta facendo davvero complicata in Australia a causa dei contagi di coronavirus, con l’avvicinarsi del primo Slam della stagione 2021 di tennis. Tanti sono i campioni che sono costretti a stare in quarantena, minacciati di venire sanzionati pesantemente anche solo se parlano con qualche allenatore o preparatore mettendo il naso fuori dalla porta della loro stanza d’albergo per pochi secondi. C’è chi non riesce proprio a darsi pace, chi invece ha deciso di prendere la situazione con filosofia ed ironia. E’ questo il caso di Anastasia Pavlyuchenkova e Daria Kasatkina: le due tenniste russe hanno postato sui profili social un divertente video nel quale mostra un allenamento ‘di coppia’ alternativo. Ognuna nella sua camera d’albergo, Anastasia e Daria si vestono come se dovessero scendere in campo e, racchetta in mano, iniziano a palleggiare contro il muro, per un allenamento ‘sincronizzato’ al termine del quale è la più ‘anziana’ Pavlyuchenkova ad avere la meglio dopo dei simpatici tuffi sul letto.