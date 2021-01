Boom di avvistamenti di Ufo nel 2020 in Italia: ecco il VIDEO con quelli più spettacolari

Il 2020 è stato caratterizzato da un boom di avvistamenti di Ufo. A darne notizia, qualche giorno fa, sono stati gli stessi ufologi. Ecco l’articolo pubblicato sulle nostre pagine: “Boom di avvistamenti UFO nel 2020: l’inizio del 2021 segue la tendenza dello scorso anno [FOTO]“. Di seguito il VIDEO con i migliori avvistamenti di Ufo. “Una lunga serie di avvistamenti compresi in questa compilation. La maggior parte avvenuti nel 2020, ma ve ne sono anche del 2019, 2018 e 2017, ma pubblicati tutti nel2020 ed appena agli inizi del 2021. Tantissime le città interessate: Desenzano del Garda, Avellino, Frosinone, Siena, Lecce, Benevento, Arezzo, Lecce, Genova, Palermo, Torino. E poi vi sono due avvistamenti all’estero: Svizzera e Bali. Gli ufo sono di diversi tipi: sigariformi, sferici, discoidali e con forme inusuali. I testimoni sono da uno, fino ad arrivare a 5. Inoltre, nel videotrailer dei “I MIGLIORI AVVISTAMENTI UFO IN ITALIA DEL 2020“, vi sono misteriose anomalie di Marte, cioè artefatti che fanno pensare alla presenza di vita aliena intelligente. Ed ancora una misteriosa sagoma fotografata dal Telescopio orbitante “Hubble”, che sembra un’astronave. Indubbiamente un anno molto intenso per il C.UFo.M. Per maggiori informazioni collegati al sito del Centro Ufologico Mediterraneo. Per favore ti iscrivi a CUFOMCHANNEL e metti un bel Mi Piace? Grazie. Musica di sottofondo del video “I MIGLIORI AVVISTAMENTI UFO IN ITALIA DEL 2020” è: Satya Yuga – Jesse Gallagher“, si legge sulla pagina YouTube. Ecco il VIDEO: